Швентек выиграла второй «тысячник» подряд и стала самой молодой теннисисткой с 10 титулами этой категории
Ига Швентек выиграла WTA 1000 в Риме. Она второй раз за две недели победила Арину Соболенко в финале – 6:2, 6:3.
Это 21-й титул для первой ракетки мира. Всего она выиграла 10 турниров категории WTA 1000, четыре из них – в этом году.
Швентек в 22 года и 352 дня стала самой молодой теннисисткой с десятью титулами «тысячников» – предыдущий рекорд был у Виктории Азаренко (31 год и 29 дней).
Швентек взяла третий титул в Риме. Она уже побеждала на этом турнире в 2021-м и 2022-м. Полька стала третьей теннисисткой, которая выиграла турниры в Мадриде и Риме в одном сезон, после Динары Сафиной в 2009-м и Серены Уильямс в 2013-м.
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Ещё Селеш в 1990 и Моресмо в 2004.
1/4 уже есть, дальше больше