Швентек выиграла второй «тысячник» подряд и стала самой молодой теннисисткой с 10 титулами этой категории

Теги WTA Открытый чемпионат Италии Ига Швентек Теннис

Ига Швентек выиграла WTA 1000 в Риме. Она второй раз за две недели победила Арину Соболенко в финале –  6:2, 6:3.

Это 21-й титул для первой ракетки мира. Всего она выиграла 10 турниров категории WTA 1000, четыре из них – в этом году.

Швентек в 22 года и 352 дня стала самой молодой теннисисткой с десятью титулами «тысячников» – предыдущий рекорд был у Виктории Азаренко (31 год и 29 дней).

Швентек взяла третий титул в Риме. Она уже побеждала на этом турнире в 2021-м и 2022-м. Полька стала третьей теннисисткой, которая выиграла турниры в Мадриде и Риме в одном сезон, после Динары Сафиной в 2009-м и Серены Уильямс в 2013-м.

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21 комментарий
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Иге спасибо за теннисную сказку! В этом мире столько дерьма и она хоть заставляет верить что добро победит зло! Хоть зло и разгромило всех на пути к финалу просто силой закатала всех.
+11
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+8
Спасибо Иге что избавила мир от апокалипсиса, очередной пруф того что Швентек в прошлом финале была сама на себя не похожа. при обычной игре как она играет - результат вы видели сами.
+10
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+5
Круто)) Шпунтик просто ураган в кепке))
+6
-2
+4
Ответ Syndycate
То, что Соболенко чуть из-за травмы тут не снялась мы конечно пропустим😂
Она так орет, что скорее кому-то из зрителей травму можно получить, кто поближе к корту сидит, имхо. С победой сильнейшую!)
+5
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+4
Браво Ига!👏👏👏. Безусловно пока это твоя лучшая игра в сезоне. Первый сет просто безупречный. Во втором была как стена, выдержала давление Арины. В концовке была просто великолепна . С победой тебя👍💪👊.
+7
-4
+3
Ответ DimBr
Походу, пришла доминировать надолго. И конкуренток у неё не видно, когда сама в порядке.
Рыбакина её переиграет, когда в форме. Соболенка удобна Иге.
+2
0
+2
Походу, пришла доминировать надолго. И конкуренток у неё не видно, когда сама в порядке.
+2
-1
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Даже как-то жаль хейтеров Иги, тяжело им придётся в ближайшие гоы. Но пока ещё не поздно переобуться и записаться в её болельщики)
+5
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Блин, не могу перестать орать с комментов о возвеличивании Швентек, по итогам результатов там, где она и должна побеждать. Это мне напоминает старое-доброе Рафа-Величайший по итогам грунта. А потом грунт заканчивается)
+3
-3
0
Полька стала третьей теннисисткой, которая выиграла турниры в Мадриде и Риме в одном сезон, после Динары Сафиной в 2009-м и Серены Уильямс в 2013-м
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ещё Селеш в 1990 и Моресмо в 2004.
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Ответ Syndycate
То, что Соболенко чуть из-за травмы тут не снялась мы конечно пропустим😂
даа 😂
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Ответ Dikki Shelton
Браво Ига!👏👏👏. Безусловно пока это твоя лучшая игра в сезоне. Первый сет просто безупречный. Во втором была как стена, выдержала давление Арины. В концовке была просто великолепна . С победой тебя👍💪👊.
когда ты с 2 попыток с 40:15 не можешь дожать, поражение очевидное.
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Ответ Dikki Shelton
Браво Ига!👏👏👏. Безусловно пока это твоя лучшая игра в сезоне. Первый сет просто безупречный. Во втором была как стена, выдержала давление Арины. В концовке была просто великолепна . С победой тебя👍💪👊.
Второй сет скорее проиграла Ариша, если уж честно, чем выиграла Швентек. Счёт по крайней мере обязан был быть другим, если бы лошадь хоть чуть-чуть точнее лупила
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Ответ Jefri AG
Даже как-то жаль хейтеров Иги, тяжело им придётся в ближайшие гоы. Но пока ещё не поздно переобуться и записаться в её болельщики)
Ты действительно думаешь, что хейтеры Ягуси питали надежды, что она будет проигрывать на ее профильном покрытии? Забавно.
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Ответ sedric
Ты действительно думаешь, что хейтеры Ягуси питали надежды, что она будет проигрывать на ее профильном покрытии? Забавно.
Последние три с лишним месяца Иги Швентек > вся карьера Муховой)
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Ответ Jefri AG
Последние три с лишним месяца Иги Швентек > вся карьера Муховой)
Лол. Ну когда ты в свое время в первый раз попытался меня подколоть в сторону Муховой, это еще было нормально. А талдычить это опять. Ты явно можешь лучше.
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Ответ sedric
Блин, не могу перестать орать с комментов о возвеличивании Швентек, по итогам результатов там, где она и должна побеждать. Это мне напоминает старое-доброе Рафа-Величайший по итогам грунта. А потом грунт заканчивается)
У Надаля два Уима как бы и у Иги еще будет)
1/4 уже есть, дальше больше
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Ответ Stas Salesov
У Надаля два Уима как бы и у Иги еще будет) 1/4 уже есть, дальше больше
Тут разговор скорее не о Уиме, а о быстром харде. Но дождаться того, чтобы на Уиме наступил ураган, как в 2008 будет сложнее, там теперь крыша)
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