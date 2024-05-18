Тони Надаль о Рафаэле: «Он мечтал бы выиграть «Ролан Гаррос» и завершить карьеу. Но если так случится, то он захочет играть еще и не уйдет из тенниса»

Теги Рафаэль Надаль ATP Тони Надаль Теннис

Дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля рассказал о его планах.

«Он не собирается опускать руки. Он все еще уверен в себе благодаря своему мышлению и характеру. Он не поедет на «Ролан Гаррос», чтобы проиграть во втором круге, [он поедет] только если верит, что может выиграть турнир»

Он мечтал бы выиграть «Ролан Гаррос» и завершить карьеру. Но я думаю, что если это произойдет, то он захочет играть еще и не уйдет из тенниса».

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5 комментариев
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Рафуля меняет свои решения по 5 раз на дню, ничего нового.
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Рафа конечно сыграет, но выиграть уже не под силу ему
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По мышлению, и принимаемым решениям Рафа до сих пор хорош, но качество исполнения хромает, в ударах нет уверенности. И физики явно не хватает, начало сета сильно лучше, в концовке сета проседает. Возможно, Надалю стоило набирать форму и практику на турнирах категории 250, как это сейчас делает Джокович.
Сейчас в победу на РГ не верится, но и явного фаворита на РГ сейчас нет. Джокович, Алькатрас, Синнер либо не в форме, либо с травмами. Зверев, Медведев, Циципас, Рууд - парни нестабильные. В этом году впервые за все последние годы, как мне кажется, выиграть может любой теннисист, поймавший кураж, Надаль в том числе.
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благодаря своему мышлению
(с)
хех)))) Откуда, вот откуда там может взяться мышление? Это в принципе невозможно.
Очередной "чёрный юмор" от тятиТони, только ещё более жёсткий. И на этот раз в адрес племянника, а не его соперников.
https://www.sports.ru/tennis/1115572720-toni-nadal-o-shansax-rafaelya-na-australian-open-on-pribavlyaet-teper-.html
+3
-3
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