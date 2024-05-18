Швентек выиграла 6 матчей подряд против соперниц из топ-3

Ига Швентек на турнире в Риме обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко со счетом 6:2, 6:3. Полька в шестой раз подряд выиграла матч у соперницы из топ-3.

Она трижды обыграла Соболенко – в полуфинале итогового турнира WTA-2023 (тогда белоруская была №1 рейтинга), в финале турниров в Мадриде и в Риме в этом году.

Швентек также трижды обыграла третью ракетку мира Коко Гауфф: в 2023-м – в полуфинале турнира в Пекине и в группе на итоговом турнире WTA, в 2024-м – в полуфинале в Риме.

Последний раз полька проигрывала сопернице из топ-3 в апреле 2023-го – это был финал против Арины Соболенко в Мадриде.

Устрашающая доминация Швентек – раздавила Соболенко в финале в Риме