Швентек выиграла 6 матчей подряд против соперниц из топ-3

Теги WTA Открытый чемпионат Италии Ига Швентек Теннис

Ига Швентек на турнире в Риме обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко со счетом 6:2, 6:3. Полька в шестой раз подряд выиграла матч у соперницы из топ-3.

Она трижды обыграла Соболенко – в полуфинале итогового турнира WTA-2023 (тогда белоруская была №1 рейтинга), в финале турниров в Мадриде и в Риме в этом году.

Швентек также трижды обыграла третью ракетку мира Коко Гауфф: в 2023-м – в полуфинале турнира в Пекине и в группе на итоговом турнире WTA, в 2024-м – в полуфинале в Риме.

Последний раз полька проигрывала сопернице из топ-3 в апреле 2023-го – это был финал против Арины Соболенко в Мадриде.

Устрашающая доминация Швентек – раздавила Соболенко в финале в Риме

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5 комментариев
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Как хорошо, что Рыбакина четвертая)
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Впечатляет 😮. Ига, спасибо что ты есть. Твой путь только начинается . Все главные победы еще впереди💖👑👍.
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TUE хорошее ей подобрали, но злоупотреблять не стоит, а то уйдет как Барти.Соболенко клиент польки.
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Там вон Верочка Звонарева 6:0 6:0 отлетела. Вера, если вы это читаете - идите на покой, позорище сливное.
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