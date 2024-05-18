Соболенко о «Ролан Гаррос»: «Я точно не фаворит, но чувствую, что могу добиться успеха»

Арина Соболенко оценила свои шансы на предстоящем «Ролан Гаррос».

– С нетерпением жду «Ролан Гаррос». Я люблю Париж и этот турнир. В прошлом году я там хорошо выступила (дошла до полуфинала – Sports), поэтому сейчас в предвкушении.

Даже если я проиграла эти два финала [в Мадриде и Риме] – я все равно я никогда не зацикливаюсь на прошлом. Не важно, сколько раз я проигрывала этой сопернице – знаю, что если сосредоточусь на себе и буду бороться, то смогу победить

– Считаете ли вы себя после турниров в Мадриде, в Риме и успехов на прошлых «Ролан Гаррос», его фаворитом? Или относите себя к темным лошадкам, учитывая успех Иги сейчас?

– Я не считаю себя темной лошадкой. Сложно так себя называть, если ты посеян под вторым номером.

Я точно не фаворит, но чувствую, что могу добиться успеха. Это 50/50. Но лучше быть темной лошадкой (улыбается).

Я очень надеюсь, что выйду в финал и смогу победить, независимо от того, будет это Ига или нет. Это потрясающий турнир, «Большой шлем». Я просто поеду туда и буду бороться за каждое очко, а потом посмотрим, что будет после.