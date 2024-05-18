Швентек о втором финале подряд против Соболенко: «Это совершенно другая история»

Теги WTA Открытый чемпионат Италии Арина Соболенко Ига Швентек Теннис

Ига Швентек прокомментировала второй финал подряд против Арины Соболенко.

Они сыграют за титул в Риме.

Две недели назад Швентек и Соболенко встречались в финале «тысячника» в Мадриде. Швентек победила со счетом 7:5, 4:6, 7:6(7), отыграв три матчбола.

«Честно говоря, не думаю, что имеет смысл рассматривать эти два матча как одну непрерывную историю – это совершенно разные турниры. Да и неделя другая. Вряд ли все будет точно таким же.

Я постараюсь быть в настоящем и не думать о Мадриде. Да, мне нужно проанализировать тот матч с точки зрения тактики – но не слишком тщательно, потому что он был довольно напряженным. Думаю, мы обе могли сыграть где-то лучше.

Это совершенно другая история. Я просто сосредоточусь на том, чтобы быть в настоящем».

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