Швентек на вопрос о том, почему она лучше всего играет на грунте, если покрытия стали похожи: «Вы играли на всех покрытиях?»
Ига Швентек объяснила, почему показывает лучшие результаты на грунте.
– Вы выиграли три «Ролан Гарроса» и три финала в Риме. Вы доминируете на грунте, но как вы можете объяснить отсутствие такого преимущества на других покрытиях? Все говорят, что покрытия стали гораздо больше похожи друг на друга, чем 20 лет назад.
– Вы считаете, что все покрытия одинаковые?
– Вы побеждаете и на других покрытиях, но не так много, как на грунте.
– Вы играли на всех покрытиях?
– Что?
– Вы играли на всех покрытиях, о которых говорите?
– С вашим теннисом вы должны побеждать везде.
– Спасибо.
– Чем вы объясняете то, что на других покрытиях вы выигрываете не так часто, как на грунте?
– Тем, что они разные. Потому что покрытия разные.
Устрашающая доминация Швентек – раздавила Соболенко в финале в Риме