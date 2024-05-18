Швентек на вопрос о том, почему она лучше всего играет на грунте, если покрытия стали похожи: «Вы играли на всех покрытиях?»

Теги WTA Открытый чемпионат Италии Ига Швентек Теннис

Ига Швентек объяснила, почему показывает лучшие результаты на грунте.

– Вы выиграли три «Ролан Гарроса» и три финала в Риме. Вы доминируете на грунте, но как вы можете объяснить отсутствие такого преимущества на других покрытиях? Все говорят, что покрытия стали гораздо больше похожи друг на друга, чем 20 лет назад.

– Вы считаете, что все покрытия одинаковые?

– Вы побеждаете и на других покрытиях, но не так много, как на грунте.

– Вы играли на всех покрытиях?

– Что?

– Вы играли на всех покрытиях, о которых говорите?

– С вашим теннисом вы должны побеждать везде.

– Спасибо.

– Чем вы объясняете то, что на других покрытиях вы выигрываете не так часто, как на грунте?

– Тем, что они разные. Потому что покрытия разные. 

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