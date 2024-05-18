В Новой Каледонии отменили эстафету олимпийского огня из-за беспорядков в регионе.

Об этом объявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь после совещания с представителями парламента.

Ранее из-за реформы избирательной системы в регионе начались беспорядки, в ходе которых погибли не менее пяти человек.

Новая Каледония – французская заморская территория. Эстафета огня должна был пройти здесь 11 июня.

Олимпийские игры состоятся в Париже с 26 июля до 11 августа.

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