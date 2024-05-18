В Новой Каледонии отменили эстафету олимпийского огня из-за беспорядков
В Новой Каледонии отменили эстафету олимпийского огня из-за беспорядков в регионе.
Об этом объявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь после совещания с представителями парламента.
Ранее из-за реформы избирательной системы в регионе начались беспорядки, в ходе которых погибли не менее пяти человек.
Новая Каледония – французская заморская территория. Эстафета огня должна был пройти здесь 11 июня.
Олимпийские игры состоятся в Париже с 26 июля до 11 августа.
Видели факел Олимпиады-2024? В нем множество зашифрованных смыслов, включая перемирие
Надеюсь местным удастся отстоять свои избирательные права, чтобы они не размывались приезжими.
А вот когда Мали уже не колония, а по сути под Францией были, это беспредел.
Острова в океане, население 250 000 человек. Переселенцы. что им там не так?