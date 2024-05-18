В Новой Каледонии отменили эстафету олимпийского огня из-за беспорядков

Теги происшествия Париж-2024 эстафета олимпийского огня Легкая атлетика

В Новой Каледонии отменили эстафету олимпийского огня из-за беспорядков в регионе.

Об этом объявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь после совещания с представителями парламента.

Ранее из-за реформы избирательной системы в регионе начались беспорядки, в ходе которых погибли не менее пяти человек.

Новая Каледония – французская заморская территория. Эстафета огня должна был пройти здесь 11 июня.

Олимпийские игры состоятся в Париже с 26 июля до 11 августа.

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48 комментариев
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Удачи каледонскому народу в борьбе в французким империализмом✊
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Свободу Кракожии
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Шокирован что в 21 веке ещё остались колониалисты из 19го.
Надеюсь местным удастся отстоять свои избирательные права, чтобы они не размывались приезжими.
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+18
Ответ ivanzhu90
Шокирован что в 21 веке ещё остались колониалисты из 19го. Надеюсь местным удастся отстоять свои избирательные права, чтобы они не размывались приезжими.
Они хоть заморские территории. Граждане
А вот когда Мали уже не колония, а по сути под Францией были, это беспредел.
+10
-1
+9
Свободу канакам и Новой Каледонии от французских колониалистов!
+9
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+4
Ответ Андрей Балабаев
Удачи каледонскому народу в борьбе в французким империализмом✊
они называются "канаки"
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Ответ Любезный Коссутий
они называются "канаки"
Может казаки?)
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Ответ Carasa
А Карамбе на баррикадах или чилит в метрополии?
Ни то ни другое. Спортивный директор "Олимпиакоса".
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Ответ Артём Назмутдинов
Шокирован, что в 21-м веке ещё остались те, кто вспоминает свои территории 100-летней давности и хочет возродить империю
Так это французы свою колониальную империю оберегают , злодеи
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А Карамбе на баррикадах или чилит в метрополии?
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Свободу канакам от макронного колониализма! Даёшь революцию!
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Думаю, будет справедливо, если война придет к её спонсорам и выгодополучателям
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Ответ Maturmalai
Отправить во главе с их командиром Пригожиным на крейсере Москва. А что, там океан, без крейсера никак. И Макрон просто лопнет от злости!
Как там ТЦК? В двери не стучаться?
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Ответ Viks
Суть реформы избирательной системы в предоставлении избирательно права НЕ коренным жителям с 10-ти летним сроком проживания. Даже аборигены поняли, что так потеряют возможность управлять своей землёй. А французские либероиды раздают свои паспорта полчищам Чужих, не понимая, что рано или поздно Францией будут управлять Чужие.
Так уже управляют. «Чужие» - это те, чьи интересы сейчас обслуживает Макрон. И это точно не французы.
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всё таки ввёл Макрон войска, но есть нюанс
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А санкции против Франции за подавление выступлений народа будут ?
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А что случилось?)
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Угроза потери территории
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Ответ Maturmalai
Отправить во главе с их командиром Пригожиным на крейсере Москва. А что, там океан, без крейсера никак. И Макрон просто лопнет от злости!
Ты как от тцк через тису убежал ?
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Ответ VMX1389
Со своим бы империализмом разобраться сначала, а потом о других думать
Ну вот пускай Европа США и разбирается сначала со своим, а потом про наш говорит.
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Ответ nmnackjbxkasbk
а содержать их Алиевы будут?
А причëм тут они? Это уже совсем бредни. Где Азербайджан, а где Новая Каледония
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Ответ Андрей Балабаев
Удачи каледонскому народу в борьбе в французким империализмом✊
Со своим бы империализмом разобраться сначала, а потом о других думать
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+1
Провозглашаем Новокаледонскую народную республику!
+1
0
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Ответ Syndycate
А что случилось?)
мамедовы воду мутят
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Думаю что мало кто знает где находится Новая Каледония и как туда занесло олимпийский огонь.)
+1
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Если Макрон после Африки потеряет еще одну территорию - то это будет полнейшее фиаско)))
+2
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Эх..райское место.Там чилить надо на пляже а не бунтовать...
+1
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+1
Наконец то спортс ру нашел повод для освещения их проблем!
+3
-2
+1
Хорошо бы туда чвк Вагнер отправить на помощь канакам, Макрона позлить
+12
-11
+1
Заблудился олимпийский огонь.
Острова в океане, население 250 000 человек. Переселенцы. что им там не так?
+3
-2
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