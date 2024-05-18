Вавринка об участии Надаля в «Ролан Гаррос»: «Думаю, он точно сыграет, если не получит травму»

Теги Рафаэль Надаль Ролан Гаррос ATP Стэн Вавринка Теннис

Стэн Вавринка прокомментировал участие Рафаэля Надаля в «Ролан Гаррос».

Ранее испанец говорил, что еще не принял окончательное решение относительно участия в «Большом шлеме».

«Думаю, он точно сыграет, если не получит травму. Уверен, это и есть причина, по которой он играет последние несколько недель – он хочет участвовать в крупнейших турнирах. Так что, если у него не будет больших физических проблем, из-за которых он не сможет тренироваться, то он приедет.

Рафа всегда был примером бойца. У него было так много травм в карьере, но за 20 лет он научился возвращаться после перерывов.

А еще я с нетерпением жду, что он будет делать и как отреагирует его тело. Потому что из того, что я слышу, он будет принимать решение о завершении карьеры исходя из состояния организма.

Думаю, если в ближайшие несколько месяцев у него не случится травм, его уровень вернется на высшую ступень. Так что я с нетерпением жду того, что будет».

1 комментарий
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