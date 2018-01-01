|Родился
|20 сентября 1997 | 20 лет
|Гражданство
|Россия
|Клуб
|СКА|Вратарь
Ещё нет новостей
|Алексей Мельничук
|Вр
|Игорь Шестеркин
|Вр
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|Микко Коскинен
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|Сергей Коробов
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|Андрей Зубарев
|Защ
|Антон Белов
|Защ
|Артем Зуб
|Защ
|Владислав Гавриков
|Защ
|Владислав Семин
|Защ
|Вячеслав Войнов
|Защ
|Давид Рундблад
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|Данила Галенюк
|Защ
|Динар Хафизуллин
|Защ
|Егор Рыков
|Защ
|Егор Яковлев
|Защ
|Михаил Тихонов
|Защ
|Патрик Херсли
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|Роман Рукавишников
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|Александр Барабанов
|Нап
|Алексей Полодян
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|Андрей Алтыбармакян
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|Вадим Шипачев
|Нап
|Виктор Тихонов
|Нап
|Данила Квартальнов
|Нап
|Денис Орлович-Грудков
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|Евгений Кетов
|Нап
|Иван Володин
|Нап
|Илья Каблуков
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|Илья Ковальчук
|Нап
|Максим Карпов
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|Михаил Мальцев
|Нап
|Никита Гусев
|Нап
|Николай Прохоркин
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|Павел Дацюк
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|Святослав Гребенщиков
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|Сергей Калинин
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|Сергей Плотников
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