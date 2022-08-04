Вратарь «Динамо» Волков о Финляндии: «Уровень развлечений – сходить зимой на пляж, погулять в лесу. Финнам нужны собака и лес. И все»

Вратарь «Динамо» оценил качество досуга в Финляндии.

В сезоне-2021/22 24-летний хоккеист выступал за финский «Эссят».

– Как проводил свое свободное время?

– Ровным счетом – никак. Если давали побольше выходных, то ездили с женой в другие города смотреть храмы, церкви, достопримечательности. Если один выходной и с погодой повезло, то можно погулять.

Уровень развлечений – сходить зимой на пляж, погулять в лесу. Финны так и живут. Им ровным счетом ничего не надо. Им нужны собака и лес. И все.

У нас в в команде детей была полная раздевалка. Игра заканчивается, и там детишек больше, чем хоккеистов. В Финляндии у троих только были дети. При этом команда у нас была возрастная. Финны удивляются и спрашивают: «А зачем вы, русские, в 20 лет женитесь?» – рассказал Волков.

«Российский флаг пришлось заклеивать, лига сверху сказала. Почему я должен свой заклеивать, а финский оставлять?» Вратарь «Динамо» Волков об игре в Финляндии