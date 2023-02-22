Алексей Терещенко: «У СКА большая проблема – оборона и вратари. Самая сильная пара в КХЛ сейчас у «Динамо» – Волков и Коновалов»

поделился мыслями о вратарях в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Все лучшие российские вратари сейчас собраны в НХЛ. В КХЛ сложно выделить какого-то голкипера по этому сезону?

– Я бы выделил и Исаева, они очень прилично добавили. Вероятно, работа тренеров.

Коновалов помогает «Динамо» оставаться наверху. Наверное, самая сильная пара в лиге сейчас у бело-голубых – и Коновалов.

А в « » выиграл конкуренцию у Бочарова, хотя последнего брали первым номером... Больше, действительно, нет сильных вратарей.

– Как на этом фоне выглядит армейский тандем Николаев – Подъяпольский?

– Мне кажется, большая проблема у СКА – оборона и вратари.

– Соперником СКА в первом раунде будет или минское «Динамо», или «Спартак», у которого остаются только теоретические шансы. Могут ли они оказать сопротивление питерцам или болельщикам не стоит переживать до следующего раунда?

– Да, можно не думать. Мне кажется, «Спартаку» вообще плей-офф и не особо был нужен, не хотели туда выходить. Такое впечатление, что безвольно ребята выступают, хотя состав-то неплохой.

Того же Гришина, наверное, не просто так убрали. Зачем ему себя позорить! Ведь у него и в «Химике» работа была достаточно хорошая, и результат давал, и игроков для первой команды готовили, – сказал экс-нападающий сборной России.