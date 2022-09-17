«Че вы опять один негатив фигарите?» Кудашов – журналистам после матча «Динамо» и СКА

Теги СКА Алексей Кудашов КХЛ Динамо Константин Волков 1997 Даниил Давыдов Хоккей

Алексей Кудашов остался недоволен вопросами журналистов после матча со СКА

Клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Динамо» со счетом 3:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

После завершения пресс-конференции главный тренер динамовцев счел необходимым обратиться к журналистам с назидательной речью. 

«Ищите позитив, что вы одно негативное опять... Одно и то же! Давайте посмотрим, как хорошо играли, как Давыдов вошел в игру у нас – парень из четвертого звена, сколько моментов создали.

Вы никто об этом не говорите. Че вы опять один негатив фигарите?» – задался вопросом Кудашов. 

Отметим, что на пресс-конференции ему было задано несколько вопросов об ошибках вратаря Константина Волкова

Кудашов об игре «Динамо»: «Надо позитив искать, а не один негатив. Не шло большинство, но пластались в меньшинстве, забивали в равных составах»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные