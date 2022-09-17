«Че вы опять один негатив фигарите?» Кудашов – журналистам после матча «Динамо» и СКА

Алексей Кудашов остался недоволен вопросами журналистов после матча со СКА.
Клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Динамо» со счетом 3:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
После завершения пресс-конференции главный тренер динамовцев счел необходимым обратиться к журналистам с назидательной речью.
«Ищите позитив, что вы одно негативное опять... Одно и то же! Давайте посмотрим, как хорошо играли, как Давыдов вошел в игру у нас – парень из четвертого звена, сколько моментов создали.
Вы никто об этом не говорите. Че вы опять один негатив фигарите?» – задался вопросом Кудашов.
Отметим, что на пресс-конференции ему было задано несколько вопросов об ошибках вратаря Константина Волкова.
Кудашов об игре «Динамо»: «Надо позитив искать, а не один негатив. Не шло большинство, но пластались в меньшинстве, забивали в равных составах»