«Че вы опять один негатив фигарите?» Кудашов – журналистам после матча «Динамо» и СКА

остался недоволен вопросами журналистов после матча со .

Клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Динамо» со счетом 3:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

После завершения пресс-конференции главный тренер динамовцев счел необходимым обратиться к журналистам с назидательной речью.

«Ищите позитив, что вы одно негативное опять... Одно и то же! Давайте посмотрим, как хорошо играли, как Давыдов вошел в игру у нас – парень из четвертого звена, сколько моментов создали.

Вы никто об этом не говорите. Че вы опять один негатив фигарите?» – задался вопросом Кудашов.

Отметим, что на пресс-конференции ему было задано несколько вопросов об ошибках вратаря .

Кудашов об игре «Динамо»: «Надо позитив искать, а не один негатив. Не шло большинство, но пластались в меньшинстве, забивали в равных составах»