Пашков о Еременко: «Он все-таки поторопился с уходом. Но сейчас удобный момент стать тренером вратарей «Динамо»

считает, что Александр Еременко рано завершил карьеру.

– Текучка кдаров – особенность нашего хоккея в последние десятилетия. Нет стабильности – ни кадровой, ни, как следствие, ни игровой. Но, повторюсь, на фоне всей ситуация в обыденная.

– Как она возникла?

– Мое мнение – все-таки поторопился с уходом. В нынешней ситуации, когда в КХЛ голкипер номер один – практически его ровесник Кошечкин, спешить не нужно. Тем более что в прошедшем сезоне Еременко как минимум не уступил ни Бочарову, ни эпизодически мелькнувшему Кульбакову.

– Что для Волкова и Коновалова сейчас самое главное?

– Мое мнение: сейчас для «Динамо» самое главное – качественная работа тренера вратарей. В последние годы у нас не прогрессировал Бочаров – и здесь вопросы не только к нему, но и к тренеру. С Коноваловым и Волковым этой ошибки нельзя повторять, необходимо вытягивать их на новый уровень.

– Что делать?

– Хорошо знаю Еременко, мне кажется, его огромный опыт, его психология, умение разобраться в нюансах профессии позволяют ему всерьез задуматься о работе тренера вратарей.

По сути, ситуация складывается так, что у Еременко есть возможность начать эту работу в «Динамо» с чистого листа – вместе с новой вратарской бригадой. Это очень удобный момент – и для клуба, и для самого Александра. Мне кажется, ситуация созрела, – сказал олимпийский чемпион.