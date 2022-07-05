Пашков о Еременко: «Он все-таки поторопился с уходом. Но сейчас удобный момент стать тренером вратарей «Динамо»

Теги Александр Еременко Василий Кошечкин КХЛ Александр Пашков Динамо Илья Коновалов Константин Волков 1997 Хоккей

Александр Пашков считает, что Александр Еременко рано завершил карьеру. 

– Текучка кдаров – особенность нашего хоккея в последние десятилетия. Нет стабильности – ни кадровой, ни, как следствие, ни игровой. Но, повторюсь, на фоне всей КХЛ ситуация в «Динамо» обыденная.

– Как она возникла?

– Мое мнение – Александр Еременко все-таки поторопился с уходом. В нынешней ситуации, когда в КХЛ голкипер номер один – практически его ровесник Кошечкин, спешить не нужно. Тем более что в прошедшем сезоне Еременко как минимум не уступил ни Бочарову, ни эпизодически мелькнувшему Кульбакову.

– Что для Волкова и Коновалова сейчас самое главное?

– Мое мнение: сейчас для «Динамо» самое главное – качественная работа тренера вратарей. В последние годы у нас не прогрессировал Бочаров – и здесь вопросы не только к нему, но и к тренеру. С Коноваловым и Волковым этой ошибки нельзя повторять, необходимо вытягивать их на новый уровень.

– Что делать?

– Хорошо знаю Еременко, мне кажется, его огромный опыт, его психология, умение разобраться в нюансах профессии позволяют ему всерьез задуматься о работе тренера вратарей. 

По сути, ситуация складывается так, что у Еременко есть возможность начать эту работу в «Динамо» с чистого листа – вместе с новой вратарской бригадой. Это очень удобный момент – и для клуба, и для самого Александра. Мне кажется, ситуация созрела, – сказал олимпийский чемпион. 

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