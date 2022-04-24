Алексей Дементьев: «Представители клубов НХЛ в один голос говорят, что им нужно получить вратаря из России»

высказался о дебюте российского вратаря за «Каролину».

– Рад за Петра Кочеткова. Это очередное доказательство очень сильной вратарской школы в России. Глубоко уверен, что на Кочеткове список наших голкиперов в НХЛ не закончится.

Я разговаривал с некоторыми представителями клубов НХЛ, и они в один голос говорят, что им нужно получить вратаря из России. У нас подрастает поколение очень серьезных голкиперов. Пример тому – Вячеслав Пекса, который вызван в сборную России, Максим Арефьев, Кирилл Капустин, Максим Колоберданец. Стоит также обратить внимание на , который будет играть в этом году в . Подрастают вратари с красивым будущим, и нам только нужно подождать. На Петре Кочеткове это не остановится.

– Почему в нашем хоккее такой прорыв в воспитании вратарей? А не защитников, например.

– Как бы это смешно ни звучало, но в отсутствие хороших защитников очень прилично тренируются вратари. Вообще, наша школа всегда славилась голкиперами и нападающими, а защитников было не так много, – сказал хоккейный агент.

Уже 11 русских вратарей сыграли этом сезоне НХЛ! Дебют Кочеткова за «Каролину»: 17 сэйвов и победа в овертайме