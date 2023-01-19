Вратарь московского «Динамо» Волков сделал 5-й шатаут в сезоне, отразив 24 броска в матче с «Автомобилистом»

не пропустил ни одной шайбы в матче с «Автомобилистом».

Московское « » обыграла екатеринбургскую команду со счетом 3:0 в игре Фонбет чемпионата .

Голкипер сыграл на ноль в пятый раз в текущем сезоне, отразив все 24 броска. В первом периоде Волков парировал 8 бросков, во втором – 9, в третьем – 7.

Хоккеисты « » нанесли 63 броска в сторону ворот бело-голубых.