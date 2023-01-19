Вратарь московского «Динамо» Волков сделал 5-й шатаут в сезоне, отразив 24 броска в матче с «Автомобилистом»

Теги Автомобилист КХЛ Динамо Константин Волков 1997 Хоккей

Константин Волков не пропустил ни одной шайбы в матче с «Автомобилистом».

Московское «Динамо» обыграла екатеринбургскую команду со счетом 3:0 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Голкипер сыграл на ноль в пятый раз в текущем сезоне, отразив все 24 броска. В первом периоде Волков парировал 8 бросков, во втором – 9, в третьем – 7.

Хоккеисты «Автомобилиста» нанесли 63 броска в сторону ворот бело-голубых.

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