Вратарь московского «Динамо» Волков сделал 5-й шатаут в сезоне, отразив 24 броска в матче с «Автомобилистом»
Константин Волков не пропустил ни одной шайбы в матче с «Автомобилистом».
Московское «Динамо» обыграла екатеринбургскую команду со счетом 3:0 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Голкипер сыграл на ноль в пятый раз в текущем сезоне, отразив все 24 броска. В первом периоде Волков парировал 8 бросков, во втором – 9, в третьем – 7.
Хоккеисты «Автомобилиста» нанесли 63 броска в сторону ворот бело-голубых.
Комментарии