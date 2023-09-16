Кудашов о Волкове: «Конкуренция позволяет Косте расти. Очень хороший вратарь, мы в него верим»

Алексей Кудашов высоко отозвался о вратаре московского «Динамо» Константине Волкове.

Главный тренер бело-голубых выразил мнение после матча со СКА (3:1) в Фонбет чемпионате , в котором голкипер отразил 37 бросков из 38.

— Между вашим очным матчем со СКА прошло чуть менее двух недель. Как считаете, это давало вам определенное преимущество?

— Мы все друг друга очень хорошо знаем. Не думаю, что это могло как-то повлиять. Игры идут через день, с перелетами и переездами. Грандиозные планы и разборы уже не устроишь, времени не хватает. Во многих командах сейчас много общего, поэтому больше думаешь о своей игре и на ней концентрируешься.

— провел в Петербурге много лет, но не дорос даже до уровня ВХЛ, а в « » прибавил и выдает такие матчи. За счет чего?

— Игрок взрослеет, чувствует доверие, много тренируется. У нас есть конкуренция среди вратарей, что позволяет ему расти — пытается заработать свое место.

После Санкт-Петербурга он уехал в Финляндию и там хорошо сыграл в сильной команде. В прошлом году Костя тоже действовал очень здорово, особенно в концовке чемпионата — играл без замен из-за травмы Коновалова. Очень хороший вратарь, мы в него верим, – сказал .