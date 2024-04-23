Спортдиректор «Динамо»: «Цель – усилить вратарскую линию. Рассмотрим и иностранца, и россиянина»

Теги Алексей Сопин КХЛ Динамо Илья Коновалов Константин Волков 1997 Спорт-Экспресс Максим Моторыгин Хоккей

Алексей Сопин прокомментировал ситуацию с вратарями «Динамо».

– Была новость о том, что во вратарской линии остается Моторыгин и команду покинут остальные вратари. Насколько она близка к правде?

– У Волкова и Коновалова заканчиваются контракты, но они же ОСА, они получат свое квалификационное предложение, а дальше будем смотреть. Если мы найдем усиление. У нас цель – усилить вратарскую линию.

– На иностранном рынке ищете усиление?

– Мы рассмотрим и иностранца, и россиянина. Но я так понимаю, что у нас все русские вратари уже практически заняты, даже если есть, то вряд ли с ними кто-то поспешит расстаться, – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

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2 комментария
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Вратари в этом сезоне знатно чюдили нужен надежный а лучше два.
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Дааа, вратари в этом сезоне о остались по полной программе. Я даже говорить о них ничего не хочу. Уровень вратарей - никак не для самого титулованного клуба страны .
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