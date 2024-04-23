Алексей Сопин прокомментировал ситуацию с вратарями «Динамо».

– Была новость о том, что во вратарской линии остается и команду покинут остальные вратари. Насколько она близка к правде?

– У Волкова и заканчиваются контракты, но они же ОСА, они получат свое квалификационное предложение, а дальше будем смотреть. Если мы найдем усиление. У нас цель – усилить вратарскую линию.

– На иностранном рынке ищете усиление?

– Мы рассмотрим и иностранца, и россиянина. Но я так понимаю, что у нас все русские вратари уже практически заняты, даже если есть, то вряд ли с ними кто-то поспешит расстаться, – сказал спортивный директор « » .