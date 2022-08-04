Сафронов о словах Волкова: «В КХЛ Пулккинена никто не заставляет заклеивать национальный флаг. Это цинично, низменно»

Андрей Сафронов прокомментировал слова Константина Волкова об отношении к России в Финляндии.

В сезоне-2021/22 хоккеист выступал за финский «Эссят». Вратарь сообщил, что российский флаг на шлеме пришлось заклеивать.

«Знаете, кто на что учился. Если они не понимают, что спорт всегда был вне политики, если они не понимают, что спортсмены – это не политические деятели. Даже во времена великого Кубертена, который влезал в Олимпийские игры, останавливались все войны.

Если сегодня судить, почему Волкова заставляли заклеивать национальный флаг страны, которую он любит, думаю, что это неправильно, думаю, что это делают те люди, которые отстранили Россию от международных соревнований, которые планируют и думают, что Россия будет слабее, нет, Россия будет еще сильнее.

Но в чужую голову не влезешь, и Финляндия – это та страна, которая должна держаться ближе к России, потому что исторически мы были всегда где-то рядом, а финны являются той страной, которая как можно дальше отделяется от России вопреки всем странам. Они чувствует себя такими большими, великими, я думаю, что это немножко неправильно.

В Континентальной хоккейной лиге играет один из лучших снайперов в истории финского хоккея Пулккинен. Но его же никто не заставляет заклеивать его национальный флаг, это даже немножко неправильно. Немножко цинично, низменно, непрофессионально и не по-человечески», – сказал бывший гендиректор «Динамо».