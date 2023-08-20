Станислав Петухов о «Динамо»: «Единственный тревожный момент – вратарская линия. Прошлый сезон они сыграли не совсем удачно, хотя авансы были неплохие»

Станислав Петухов поделился мнением о вратарской линии «Динамо».

«Вручение мне государственной награды? Это говорит о том, что помнят – был такой игрок в составе московского « » и какую-то определенную лепту внес в успехи команды и в успехи сборной страны. Конечно, это очень высокая награда. Благодарен нашему правительству за то, что так высоко оценили скромный труд, и конечно, нашему хоккейному клубу за то, что поддержали мою кандидатуру.

Ожидания от сезона «Динамо»? Команда прибавила в плане появления хороших хоккеистов. Назову фамилию , который является игроком национальной команды и который какое-то время провел в НХЛ. Это человек, который может создавать хорошие моменты для завершающих бросков. Еще целый ряд игроков, на мой взгляд, усилили нашу команду.

Единственный тревожный момент, дай бог, чтобы я ошибался, это все-таки вратарская линия. Прошлый сезон где-то они сыграли не совсем удачно, хотя авансы им были довольно неплохие. Сейчас, с появлением нашего воспитанника , который составляет им конкуренцию, думаю, что уже эта тройка вратарей внесет лепту в победы нашей любимой команды», – сказал олимпийский чемпион Петухов.