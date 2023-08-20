Станислав Петухов о «Динамо»: «Единственный тревожный момент – вратарская линия. Прошлый сезон они сыграли не совсем удачно, хотя авансы были неплохие»

Теги КХЛ Никита Гусев Станислав Петухов Динамо Политика Илья Коновалов Константин Волков 1997 Чемпионат.com Максим Моторыгин Хоккей

Станислав Петухов поделился мнением о вратарской линии «Динамо».

«Вручение мне государственной награды? Это говорит о том, что помнят – был такой игрок в составе московского «Динамо» и какую-то определенную лепту внес в успехи команды и в успехи сборной страны. Конечно, это очень высокая награда. Благодарен нашему правительству за то, что так высоко оценили скромный труд, и конечно, нашему хоккейному клубу за то, что поддержали мою кандидатуру.

Ожидания от сезона «Динамо»? Команда прибавила в плане появления хороших хоккеистов. Назову фамилию Гусева, который является игроком национальной команды и который какое-то время провел в НХЛ. Это человек, который может создавать хорошие моменты для завершающих бросков. Еще целый ряд игроков, на мой взгляд, усилили нашу команду.

Единственный тревожный момент, дай бог, чтобы я ошибался, это все-таки вратарская линия. Прошлый сезон где-то они сыграли не совсем удачно, хотя авансы им были довольно неплохие. Сейчас, с появлением нашего воспитанника Моторыгина, который составляет им конкуренцию, думаю, что уже эта тройка вратарей внесет лепту в победы нашей любимой команды», – сказал олимпийский чемпион Петухов.

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1 комментарий

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Олег НН
у динамо отличная академия и молодежь . надо пробовать молодых . я знаю молодых пацанов . надо пробовать и доверять. регулРка это не так важно можно экспериментировать немного
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