«Авангард» интересуется вратарем «Динамо» Волковым (Metaratings)

Теги Авангард возможные переходы КХЛ Динамо Константин Волков 1997 Хоккей

«Авангард» проявляет активный интерес к вратарю «Динамо» Константину Волкову.

Об этом сообщает Metaratings. 

В нынешнем сезоне 26-летний Константин Волков провел 7 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ, отражая в среднем 89,2% бросков при коэффициенте надежности 3,52.

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26 комментариев

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Антон Фёдоров
Ответ Frank Mir
В Авангарде с деньгами проблема?
проблема с рынком
+3
0
+3
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Алексей Синяков
Что-то мне подсказывает не всë так просто у Проскурякова. Ну либо обмен на Демченко, тогда норм
+1
0
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Дмитрий Посадский
Заберите ещё и Коновалова. Оставьте Моторыгина, которого надо заставить похать, похать и похать.
+3
-2
+1
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Faroe
Еще бы Коновалова куда нибудь пристроить
+2
-1
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Faroe
Ответ srs
Тоже наверное верно. Но здесь все как свои, всем хочется помочь
Спасибо за желание помочь))
+1
0
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Igorrr
Ответ Дмитрий Посадский
Заберите ещё и Коновалова. Оставьте Моторыгина, которого надо заставить похать, похать и похать.
Пахать, пахать и пахать
+1
0
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Faroe
Ответ srs
Вот на счет барсовских, впрочем как и динамовских бригад вратарей это вы зря. - И мэтра, Атца АБоронительных дел в штаб тоже. Определенно проблемы ни там ищите. Наше дело предложить, нет так нет
Вы свои проблемы ищите…а со своими мы и без вас разберёмся
+1
0
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Faroe
Ответ srs
Каких таких... может не от тех?
Коновалова и Волкова заберите даром…а ваши нам и даром не нужны….у нас клуб солидный не суйте нам всякое фуфло☝️😂
+2
-1
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Faroe
Ответ srs
Мифтахов, Ахтямов на выбор. Но придется выкупить и контракт Билялетдинова
Сами от таких избавляемся…так что предложите кандидатур получше
+1
0
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Faroe
Ответ Сидни Кросби 2
Есть такой обмен не глядя.
И какой?
0
0
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Frank Mir
В Авангарде с деньгами проблема?
0
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Сидни Кросби 2
Ответ Faroe
Коновалова и Волкова заберите даром…а ваши нам и даром не нужны….у нас клуб солидный не суйте нам всякое фуфло☝️😂
Есть такой обмен не глядя.
0
0
0
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srs
Ответ Faroe
Вы свои проблемы ищите…а со своими мы и без вас разберёмся
Тоже наверное верно. Но здесь все как свои, всем хочется помочь
0
0
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srs
Ответ Faroe
Коновалова и Волкова заберите даром…а ваши нам и даром не нужны….у нас клуб солидный не суйте нам всякое фуфло☝️😂
Вот на счет барсовских, впрочем как и динамовских бригад вратарей это вы зря. - И мэтра, Атца АБоронительных дел в штаб тоже. Определенно проблемы ни там ищите. Наше дело предложить, нет так нет
0
0
0
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srs
Ответ Faroe
Сами от таких избавляемся…так что предложите кандидатур получше
Каких таких... может не от тех?
0
0
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srs
Ответ Faroe
Как хороший кипер будет обращайтесь
Мифтахов, Ахтямов на выбор. Но придется выкупить и контракт Билялетдинова
0
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Faroe
Ответ srs
Взамен есть кандидат в звено к Гусеву?
Как хороший кипер будет обращайтесь
+1
-1
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srs
Ответ Faroe
Еще бы Коновалова куда нибудь пристроить
Взамен есть кандидат в звено к Гусеву?
+1
-1
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srs
Ответ srs
Хотя если будет игрок одной весовой категории с тем же Найтом можно обойтись и двумя. С другой стороны опять таки нет тренера который мог бы все это использовать на полную
Каждый раз когда Чинахов попадает в запас ощущаются арендные настроения, конечно
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srs
Ответ srs
А к голкиперу Амура Лозебникову уже нет что ли. Дайте Аве хотя бы еще одну троицу для топ-6
Хотя если будет игрок одной весовой категории с тем же Найтом можно обойтись и двумя. С другой стороны опять таки нет тренера который мог бы все это использовать на полную
0
0
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Дмитрий Посадский
Ответ Igorrr
Пахать, пахать и пахать
Спс. На автомате.
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Machine Head
Лига постепенно превращается в колхоз . В течение сезона какие могут быть обмены , продажи ? От этого все безобразия происходят , что не запрещено . Запретить обмены и продажи в течении сезона. Купил Ротенберг или Динамо игрока и если не подошел , то мучайтесь до конца сезона или отправляйте в дубль. Значит вы обосрались при покупке и это только ваша вина . Тогда и тренерский штаб будет более квалифицированный. В свое время
Тихонов брал игрока и он точно знал , что тот заиграет и в каком звене . Уменьшение контрактов под потолок вообще похоже на пирамиду и МММ. Подумайте почему . Грицюк сидит на лавке идиот, а мог играть в 1/2 звене в Авангарде. Развиваем лигу , равные возможности . Кому эта дичь еще интересна ? Сплошное вранье и лицемерие. Ломаете игроков через колено , а у них семьи и дети, эти все переезды, смена школы или садика . Всем плевать.
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Габорик
Сборище бэкапов будет.

Имхо, лучше вместо Шулака поискать иностранца :)
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srs
А к голкиперу Амура Лозебникову уже нет что ли. Дайте Аве хотя бы еще одну троицу для топ-6
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