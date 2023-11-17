«Авангард» интересуется вратарем «Динамо» Волковым (Metaratings)

«Авангард» проявляет активный интерес к вратарю «Динамо» Константину Волкову.

Об этом сообщает Metaratings.

В нынешнем сезоне 26-летний Константин Волков провел 7 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ, отражая в среднем 89,2% бросков при коэффициенте надежности 3,52.