«Авангард» интересуется вратарем «Динамо» Волковым (Metaratings)
«Авангард» проявляет активный интерес к вратарю «Динамо» Константину Волкову.
Об этом сообщает Metaratings.
В нынешнем сезоне 26-летний Константин Волков провел 7 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ, отражая в среднем 89,2% бросков при коэффициенте надежности 3,52.
Тихонов брал игрока и он точно знал , что тот заиграет и в каком звене . Уменьшение контрактов под потолок вообще похоже на пирамиду и МММ. Подумайте почему . Грицюк сидит на лавке идиот, а мог играть в 1/2 звене в Авангарде. Развиваем лигу , равные возможности . Кому эта дичь еще интересна ? Сплошное вранье и лицемерие. Ломаете игроков через колено , а у них семьи и дети, эти все переезды, смена школы или садика . Всем плевать.
Имхо, лучше вместо Шулака поискать иностранца :)