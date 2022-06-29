Тренер вратарей «Динамо»: «Коновалову будет гораздо легче адаптироваться, наверное. Для Волкова КХЛ – новая страница в биографии»

Тренер вратарей поделился мнением об и .

– Сейчас в «Динамо» номинально 2 вратаря, без учета молодежи. Есть ли какие-то мысли насчет третьего вратаря или все же будете подтягивать молодежь?

– Пока смотрим, собираем информацию по другим кандидатам. Посмотрим всех и затем решим, поэтому пока что рано торопиться. У нас будет достаточно времени на предстоящих сборах, чтобы принять решение. Обязательно посмотрим и за работой ребят из молодежки.

– Дайте характеристику каждому из нынешних вратарей.

– У Ильи Коновалова уже есть опыт игры в и он знает лигу, знает игроков и тренеров, тем более работал с Алексеем Николаевичем Кудашовым. Наверное, ему будет гораздо легче адаптироваться. Для Константина Волкова – это будет новая страница в его биографии. Прошлый сезон, когда он отыграл в финской лиге и набрался опыта именно там, поможет ему сделать уверенный шаг в КХЛ.

Соглашусь, что они разные в техническом и физическом плане, но повторюсь, сейчас мы собираем о них информацию, отсматриваем их игры в прошлом сезоне. Скоро будет собеседование с каждым из вратарей, где мы разберем, что получилось, а что нет, и сделаем правильные выводы, чтобы уверенно шагать вперед.

– В прошлом сезоне Илья отыграл всего 18 игр, а Константин все время был в тонусе. В чем кроются плюсы и минусы данных ситуаций?

– Илья все же играл в хорошей по уровню лиге , которая сильнее чемпионата Финляндии. Плюс хоккей в Северной Америке отличается от финского. Думаю, что в любом случае для каждого из ребят это был хороший опыт. Во-первых, жизненный - уехать в другую страну, дебютировать. Получив этот опыт, они должны дальше развиваться. Я уверен, что он им поможет в этом году, – сказал Константин Власов.