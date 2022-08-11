Директор финской лиги о словах Волкова про заклеивание флага России: «Мы не давали таких инструкций»

В Финляндии опровергли слова российского вратаря о заклеивании флага РФ на шлеме.

Вратарь «Динамо» , в сезоне-2021/22 выступавший за «Эссят», заявил: «Российский флаг пришлось заклеивать, лига сверху сказала. Почему я должен свой заклеивать, а финский оставлять?»

«Такая инструкция нами никогда не будет дана. По крайней мере, мы не давали таких инструкций. От меня ее точно не было, не знаю про других», – заявил директор по соревнованиям финской лиги Арто Ярвеля.

«Я не комментирую подобные вещи, пусть говорит что хочет. Прошлый сезон завершился, сроки контрактов игроков истекли, и я не буду говорить о подобных вещах.

Давайте концентрироваться на новом сезоне и этих игроках, а прошлое есть прошлое», – сказал генеральный директор Микаэль Лехтинен.

«В Финляндии играл в убыток. Часто жили до зарплаты». Вратарь «Динамо» – об отношении к русским, лишнем весе и нежелании играть в Америке