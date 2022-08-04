Вратарь «Динамо» Волков о финских журналистах: «После 24 февраля прислали 8 вопросов про Украину и ни одного про хоккей. Хотели, чтобы я устроил пожар, наверное»

Вратарь «Динамо» рассказал об общении с финскими журналистами после 24 февраля.

В сезоне-2021/22 24-летний хоккеист выступал за финский «Эссят».

– В директ не писали [после 24 февраля]?

– Ни одного сообщения. Единственная неприятная история была связана с местными СМИ. За все время у меня взяли одно интервью после того, как стал играть хорошо, исправившись за провал. Это все было по теме хоккея.

Прошло шесть месяцев – и меня просят прийти на конференцию, еще и когда девушки-переводчика не было. Мне говорят: «Как ответишь – так ответишь».

Я понимал, что если выйду, начну говорить, то любой опытный журналист съест меня как тепленького. Сначала поставил условие, что пойду говорить только про хоккей, а после этого посидел в раздевалке и сказал тренеру вратарей, что не пойду. Готов ответить по телефону, пусть мне вопросы пришлют.

Прислали. Ни одного про хоккей и восемь – про Украину. Шел в отказ как мог, но мне сказали, что лучше ответить. Мне помогал отчим моей жены, он сам англичанин. Написали ответы ни туда, ни сюда, откровенно размытые.

Но финская газета не стала публиковать, сославшись на то, что тираж ушел в печать. Наверное, хотели, чтобы я вышел и устроил пожар или сказал, как : «Остановите это все». После чего на него в России набросились, – сказал Волков.

«Российский флаг пришлось заклеивать, лига сверху сказала. Почему я должен свой заклеивать, а финский оставлять?» Вратарь «Динамо» Волков об игре в Финляндии