«На хрена я в воротах нужен, если не выручаю?» Вратарь «Динамо» Волков после 5:0 с «Амуром»

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Вратарь «Динамо» Константин Волков высказался о своих матчах на ноль в сезоне. 

За 3 игры в Фонбет Чемпионате КХЛ он дважды не пропустил ни одной шайбы. 

– Эти «сухари» не случайность, потому что ребята здорово играют по всей площадке и очень много бросков блокируют, пластаются.

Конечно, бывают и опасные моменты. Но если я в них не выручаю, тогда напрашивается вопрос: «На хрена я в воротах нужен, если не выручаю?»

– Вас не задевает, что при двух «сухарях» вы не так часто появляетесь в воротах? Илья Коновалов играет чаще.

– Не задевает, потому что все по делу. Я должен заслужить место в воротах. А кому играть – решит тренерский штаб, – сказал Волков после матча с «Амуром» (5:0). 

 

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