Кудашов после вылета от «Торпедо»: «О многих игроках мнение поменялось. Пока не буду называть фамилии, потому что мне надо все понять»

Теги Торпедо травмы Илья Каблуков Алексей Кудашов КХЛ Кубок Гагарина Алексей Потапов Динамо Владислав Ефремов Илья Коновалов Константин Волков 1997 Чемпионат.com Хоккей

Алексей Кудашов поделился мыслями об игре хоккеистов «Динамо» в плей-офф.

Клуб проиграл в шестой игре серии с «Торпедо» (1:2 ОТ) и выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина (2-4 в серии).

«Сохранится ли эта команда? По горячим следам не хотелось бы делать выводов, но для многих игроков регулярный чемпионат и плей-офф сложились по-разному. И о многих игроках мнение поменялось. Пока не буду называть фамилии, потому что мне надо все понять.

Расстроил плей-офф, потому что те, на кого надеялись и видели, что они должны прогрессировать, не сыграли. Были ли игроки, которые, наоборот, меня удивили? Нет. У меня были другие ожидания от многих, а от кого я ожидал, что они так сыграют, они так и сыграли. Мой контракт? Давайте сейчас вопросы по серии и сегодняшней игре.

Почему выпустили Волкова вместо Коновалова? Он был свежее. И сейчас уже можно говорить – на самом деле у Ильи была микротравма, и в конце регулярки у нас один Волков играл. И здесь все было не так просто, поэтому дали возможность сыграть Волкову.

Сегодняшний овертайм еще не видел и не хочу разбирать. А те два овертайма… Мы разбирали с игроками, это чисто тактические моменты, молодые пацаны у нас не так сыграли, потому и получили голы.

Потапов травмирован, потому и не сыграл сегодня. У нас так получилось, что в начале серии выбыл Ефремов, потом выбыл Потапов, и сегодня в начале четвертого периода выпал Каблуков, поэтому с центральными было тяжеловато. В принципе, по центральным форвардам на игру мы поставили все, что было. Другого у нас не было.

Наверное, может быть, поменял еще несколько сочетаний, потому что были у нас игроки быстрее, которые сегодня не сыграли», – сказал главный тренер московского «Динамо».

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9 комментариев

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Саня52
Ответ Саня52
Судьи??? Ты в себе ли,хамло? Только тут герой,при встрече с Ларионовым очканул бы сказать такое. Тьфу на тебя! Недоразумение это ты,причём большое.
У минусаторов забомбило,значит всё по делу.
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Саня52
Ответ Direct free kick
Судьи вытащили лариковское недоразумение. СораДники конечно тоже подкачали
Судьи??? Ты в себе ли,хамло? Только тут герой,при встрече с Ларионовым очканул бы сказать такое. Тьфу на тебя! Недоразумение это ты,причём большое.
+1
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Nissan 0123
фамилия - Кудашов
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Direct free kick
Судьи вытащили лариковское недоразумение. СораДники конечно тоже подкачали
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Booligan
Миронов это тихий ужас, Рашевский 1 гол сделает, 2 привезёт, Кодола только деградировал после Севы, и это типа лидеры... Хорошо смотрелись только легионеры и Игумнов, как всегда на уровне Каблуков, но забивать голы не его задача.
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Александр_Ронни
Нытик, уйди достойно, игроков обвинять в своей бездарности последнее дело.
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Moscow Johnny
Че несет ))) и это Главный тренер?! )
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kutavlik
Неужели оставят физрука????
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Максим Катебо
В целом очень равная серия.
Но, с точки зрения, тренерского штаба Ларионов конечно гораздо круче. Хорошо, что Нижний прошел дальше. Такой хоккей нам нужен!
+12
-1
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