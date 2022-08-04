«Российский флаг пришлось заклеивать, лига сверху сказала. Почему я должен свой заклеивать, а финский оставлять?» Вратарь «Динамо» Волков об игре в Финляндии

Вратарь рассказал об отношении к себе и России в Финляндии после 24 февраля.

В сезоне-2021/22 24-летний хоккеист выступал за финский «Эссят».

– Еще один динамовский вратарь Георгий Кузнецов играл во втором дивизионе Чехии, и клуб хотел его оставить. Однако само посольство не продлило ему вид на жительство. Какая ситуация была у тебя?

– Вернемся чуть-чуть назад. 23 февраля. Ничего не началось. Хоккейный клуб СКА в день защитника Отечества всегда устраивает праздник для детей и семей. В запрещенной сети, как правильно сейчас говорить, появляются фотографии, где дети с оружием, с бронетехникой и так далее.

Открываю аккаунт финских болельщиков своего клуба и там эти фотки. Я никогда не переводил, что они писали, но это был тот момент, когда я перевел. Там было из серии: «Самый тупой клуб на свете».

После этого прихожу в раздевалку и спрашиваю у партнера по команде: «Из-за чего такая реакция?» Он сделал акцент, что дети с оружием – так нельзя. Мне пришлось объяснять, что в России есть такой праздник и его отмечают чуть ли не как 8 марта. Это был первый звонок, потому что люди не разобрались, что это такое.

Второе из неприятного – это то, что пришлось флаг заклеивать. Я сидел в раздевалке, ко мне подошли и сообщили, что лига сверху сказала убрать флаг, чтобы избежать провокаций и агрессии.

А у меня на шлеме было их два – финский и русский. Почему я должен заклеивать свой флаг, а ваш оставлять? Давайте тогда заклею оба. Я же рисовал их для дружбы, а не для вражды.

Что касается лично негатива ко мне, то либо я не понял, либо этого не было. На улице меня никто не ловил, – рассказал Волков.