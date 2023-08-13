Кудашов после 2:7 от «Металлурга»: «Второй матч очень много пропускаем. Проблема однозначная. Ничьим состоянием не доволен»
Алексей Кудашов прокомментировал поражение «Динамо» от «Металлурга» (2:7).
– Второе поражение на турнире, второй матч очень много пропускаем. Проблема однозначная – она видна. Пока еще не тот этап, когда все готовы, но понимаем, куда двигаться.
– Почему решили заменить Волкова после четвертой шайбы?
– Мы хотели спасти игру, поэтому решили совершить определенные действия.
– Как оцените турнир в целом?
– Состав участников подобран хороший, организация на высшем уровне. Тут особо комментировать нечего.
– Какую информацию для себя получили после этих трех игр?
– Это то, что нам нужно. Мы видим проблемы и то, куда нам нужно двигаться, какую стратегию вырабатывать в ближайшие недели.
– Как решить проблему реализации?
– Нам до реализации еще далеко, нужно много других вещей исправлять.
– Довольны ли состоянием Эрика О′Делла, который не так много тренировался?
– Состоянием ничьим не доволен. Ни команды, ни индивидуальным.
Нам нужно за три недели все привести в порядок – персональные действия и тактические, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
Сейчас игроков закроют на базе и они три недели будут по 50км бегать и шины от БелАЗа тоскать