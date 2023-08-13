Кудашов после 2:7 от «Металлурга»: «Второй матч очень много пропускаем. Проблема однозначная. Ничьим состоянием не доволен»

Теги Металлург Мг Алексей Кудашов КХЛ Кубок республики Башкортостан Эрик О′Делл Динамо Константин Волков 1997 Хоккей

Алексей Кудашов прокомментировал поражение «Динамо» от «Металлурга» (2:7).

– Второе поражение на турнире, второй матч очень много пропускаем. Проблема однозначная – она видна. Пока еще не тот этап, когда все готовы, но понимаем, куда двигаться. 

– Почему решили заменить Волкова после четвертой шайбы?

– Мы хотели спасти игру, поэтому решили совершить определенные действия.

– Как оцените турнир в целом?

– Состав участников подобран хороший, организация на высшем уровне. Тут особо комментировать нечего.

– Какую информацию для себя получили после этих трех игр? 

– Это то, что нам нужно. Мы видим проблемы и то, куда нам нужно двигаться, какую стратегию вырабатывать в ближайшие недели.

– Как решить проблему реализации?

– Нам до реализации еще далеко, нужно много других вещей исправлять.  

– Довольны ли состоянием Эрика О′Делла, который не так много тренировался?

– Состоянием ничьим не доволен. Ни команды, ни индивидуальным.

Нам нужно за три недели все привести в порядок – персональные действия и тактические, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.

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1 комментарий

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Александр Романов
Ну всее
Сейчас игроков закроют на базе и они три недели будут по 50км бегать и шины от БелАЗа тоскать
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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