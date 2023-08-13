Кудашов после 2:7 от «Металлурга»: «Второй матч очень много пропускаем. Проблема однозначная. Ничьим состоянием не доволен»

Алексей Кудашов прокомментировал поражение «Динамо» от «Металлурга» (2:7).

– Второе поражение на турнире, второй матч очень много пропускаем. Проблема однозначная – она видна. Пока еще не тот этап, когда все готовы, но понимаем, куда двигаться.

– Почему решили заменить Волкова после четвертой шайбы?

– Мы хотели спасти игру, поэтому решили совершить определенные действия.

– Как оцените турнир в целом?

– Состав участников подобран хороший, организация на высшем уровне. Тут особо комментировать нечего.

– Какую информацию для себя получили после этих трех игр?

– Это то, что нам нужно. Мы видим проблемы и то, куда нам нужно двигаться, какую стратегию вырабатывать в ближайшие недели.

– Как решить проблему реализации?

– Нам до реализации еще далеко, нужно много других вещей исправлять.

– Довольны ли состоянием , который не так много тренировался?

– Состоянием ничьим не доволен. Ни команды, ни индивидуальным.

Нам нужно за три недели все привести в порядок – персональные действия и тактические, – сказал главный тренер « » .