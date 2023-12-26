Директор «Динамо»: «Хотели бы усилить несколько позиций, но рынок сейчас вялый. Другие команды особо не хотят расставаться с хоккеистами»

Директор «Динамо» высказался о возможных изменениях в составе до дедлайна.

Переходы в Фонбет Чемпионате КХЛ будут запрещены после 27 декабря.

– Будут ли какие-то изменения в составе «Динамо» до дедлайна?

– Мы хотели бы усилить несколько позиций, но, к сожалению, рынок сейчас достаточно вялый, другие команды особо не хотят расставаться со своими хоккеистами.

Все строят свои планы на плей-офф или за выход в него. Мы надеемся, что получится усилиться, но все пока тяжело идет.

– В клубе уверены в своих вратарях или хотели бы усилить эту позицию?

– Такие матчи, как со «Спартаком» (7:8 ОТ), наверное, бывают раз в жизни. Да, у вратарей «Динамо» была какая-то черная полоса, но мы верим до конца в наших ребят. Да и усиления по лиге сейчас особо нет, а иностранца мы не можем подписать из-за лимита на легионеров.

Верим в наших ребят и идем с ними до конца, – сказал спортивный директор московского « » .