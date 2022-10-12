Кудашов о матче с «Северсталью»: «Тяжелая игра. Вялые были, не восстановились после поездки»
Алексей Кудашов подвел итоги матча с «Северсталью» (2:1 Б).
«Тяжелая игра, все видели. Но молодцы – и в меньшинстве здорово сыграли, и в нужный момент забили, добились результата.
Оба вратаря сыграли хорошо. В моменте с удалением за нарушение численного состава на лавке произошла неразбериха, технический момент. Замену Коновалова на Волкова при буллитах планировали заранее.
Команда после поездки не восстановилась, вялые были», – сказал главный тренер «Динамо».
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