Фетисов о словах Волкова: «Регламент финской лиги не любит Россию, видимо. Пусть возвращаются, тут никто не будет просить заклеивать флаг»

Вячеслав Фетисов прокомментировал слова Константина Волкова об отношении к России в Финляндии.

В сезоне-2021/22 хоккеист выступал за финский «Эссят». Вратарь сообщил, что российский флаг на шлеме пришлось заклеивать.

«Пусть возвращаются домой, в Москву, где их любят и ждут. Тут никто не будет просить заклеивать флаг.

Регламент финской лиги, видимо, не любит Россию, хотя я считаю, что это полнейший бред. То, что сейчас происходит в мире, – это ужасно, и на эту ситуацию это тоже распространяется», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.

«Российский флаг пришлось заклеивать, лига сверху сказала. Почему я должен свой заклеивать, а финский оставлять?» Вратарь «Динамо» Волков об игре в Финляндии