Фетисов о словах Волкова: «Регламент финской лиги не любит Россию, видимо. Пусть возвращаются, тут никто не будет просить заклеивать флаг»

Теги Вячеслав Фетисов чемпионат Финляндии КХЛ Эссят Динамо Политика Константин Волков 1997 Хоккей

Вячеслав Фетисов прокомментировал слова Константина Волкова об отношении к России в Финляндии.

В сезоне-2021/22 хоккеист выступал за финский «Эссят». Вратарь сообщил, что российский флаг на шлеме пришлось заклеивать.

«Пусть возвращаются домой, в Москву, где их любят и ждут. Тут никто не будет просить заклеивать флаг.

Регламент финской лиги, видимо, не любит Россию, хотя я считаю, что это полнейший бред. То, что сейчас происходит в мире, – это ужасно, и на эту ситуацию это тоже распространяется», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.

«Российский флаг пришлось заклеивать, лига сверху сказала. Почему я должен свой заклеивать, а финский оставлять?» Вратарь «Динамо» Волков об игре в Финляндии

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