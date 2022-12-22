Вратарь московского «Динамо» Волков отразил 36 бросков в матче с минским «Динамо», сделав 4-й шатаут в сезоне

Теги Динамо Минск КХЛ Динамо Константин Волков 1997 Хоккей

Константин Волков не пропустил ни одной шайбы в матче с минским «Динамо».

Московское «Динамо» обыграла команду из Беларуси со счетом 2:0 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

25-летний голкипер в четвертый раз сыграл на ноль в текущем сезоне, отразив все 36 бросков.

В первом периоде Волков парировал 13 бросков, во втором – 11, в третьем – 12.

Хоккеисты минской команды нанесли 63 броска в сторону ворот бело-голубых.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные