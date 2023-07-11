Платежка «Динамо» – 565 млн рублей. Легионеры Уил, Менелл и Пакетт получают больше всех («СЭ»)
Платежная ведомость «Динамо» составляет 565 млн рублей на текущий момент.
Размер потолка зарплат в КХЛ – 900 миллионов рублей.
Больше всех получают легионеры – форварды Джордан Уил (65 млн) и Седрик Пакетт (50), а также защитник Бреннан Менелл (55). Последнему клуб хочет оформить российское гражданство.
При этом «Динамо» планирует подписать еще нескольких игроков. Новичками москвичей могут стать защитник Игорь Ожиганов и форвард Никита Гусев, есть вероятность продления контракта с канадским форвардом Эриком О’Деллом.
Вратари: Илья Коновалов (35 млн), Константин Волков (10).
Защитники: Бреннан Менелл (55), Андрей Миронов (40), Даниил Пыленков (35), Кирилл Готовец (30), Егор Мартынов (30), Антон Малышев (10).
Нападающие: Джордан Уил (65), Седрик Пакетт (50), Егор Морозов (35), Илья Каблуков (30), Дмитрий Рашевский (30), Максим Джиошвили (25), Артем Ильенко (25), Егор Петухов (22), Иван Муранов (20), Павел Кудрявцев (16), Андрей Никонов (2).
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