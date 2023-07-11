Платежка «Динамо» – 565 млн рублей. Легионеры Уил, Менелл и Пакетт получают больше всех («СЭ»)

Платежная ведомость «Динамо» составляет 565 млн рублей на текущий момент.

Размер потолка зарплат в – 900 миллионов рублей.

Больше всех получают легионеры – форварды Джордан Уил (65 млн) и Седрик Пакетт (50), а также защитник Бреннан Менелл (55). Последнему клуб хочет оформить российское гражданство.

При этом «Динамо» планирует подписать еще нескольких игроков. Новичками москвичей могут стать защитник Игорь Ожиганов и форвард Никита Гусев, есть вероятность продления контракта с канадским форвардом Эриком О’Деллом.

Вратари: Илья Коновалов (35 млн), Константин Волков (10).

Защитники: (55), Андрей Миронов (40), Даниил Пыленков (35), Кирилл Готовец (30), Егор Мартынов (30), Антон Малышев (10).

Нападающие: (65), (50), Егор Морозов (35), Илья Каблуков (30), Дмитрий Рашевский (30), Максим Джиошвили (25), Артем Ильенко (25), Егор Петухов (22), Иван Муранов (20), Павел Кудрявцев (16), Андрей Никонов (2).