Генменеджер «Динамо»: «Константин Волков – вратарь с хорошими физическими данными. Уверен, он будет прогрессировать»

прокомментировал переход Константина Волкова в «Динамо».

«Приветствуем в рядах нашего клуба вратаря Константина Волкова. Для него это новый вызов в карьере, ведь раньше он защищал ворота лучшей команды ВХЛ в сезоне-2020/21 и затем команды финского чемпионата «Эссят». Важно, что в обоих случаях Константин показывал уверенную игру, что и отразилось на его статистике.

Волков – вратарь с хорошими физическими данными. Уверен, что он будет прогрессировать и сможет побороться за место основного вратаря. Удачи!» – сказал генеральный менеджер «Динамо».

«Динамо» подписало вратаря Константина Волкова на 2 года. Он провел сезон в аутсайдере финской лиги «Эссяте»