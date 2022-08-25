Платежка «Динамо» – 587 млн рублей. Зарплата Уила – 65 млн, Лильи – 50, Миронова – 40, Рашевского – 8

Опубликована зарплатная ведомость хоккеистов московского «Динамо».
Суммарная платежная ведомость клуба на данный момент составляет 587 миллионов рублей. Потолок зарплат в КХЛ – 900 миллионов рублей.
В списке приведены базовые зарплаты игроков без учета бонусов.
Самым высокооплачиваемым хоккеистом команды является канадский нападающий Джордан Уил с зарплатой 65 миллионов рублей в год..
Вратари: Илья Коновалов – 35 миллионов рублей, Константин Волков – 10 млн.
Защитники: Андрей Миронов – 40 миллионов рублей, Егор Мартынов – 30 млн, Кирилл Готовец – 26 млн, Егор Зайцев – 26 млн, Артем Волков – 20 млн, Сергей Бойков – 17 млн, Антон Малышев – 5 млн.
Контракты Василия Мачулина и Никиты Новикова под потолком не учитываются.
Нападающие: Джордан Уил – 65 миллионов рублей, Эрик О′Делл – 60 млн, Якоб Лилья – 50 млн, Михаил Фисенко – 35 млн, Илья Каблуков – 25 млн, Иван Муранов – 25 млн, Максим Сушко – 25 млн, Владислав Кодола – 18 млн, Владислав Ефремов – 17 млн, Иван Игумнов – 15 млн, Павел Кудрявцев – 15 млн, Богдан Якимов – 12 млн, Дмитрий Рашевский – 8 млн, Александр Скоренов – 8 млн.
Контракты Богдана Тринеева под потолком не учитывается.