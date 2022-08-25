Платежка «Динамо» – 587 млн рублей. Зарплата Уила – 65 млн, Лильи – 50, Миронова – 40, Рашевского – 8

Теги Илья Каблуков КХЛ Михаил Фисенко Эрик О′Делл Кирилл Готовец Динамо Джордан Уил Богдан Якимов Егор Мартынов Андрей Миронов Сергей Бойков Владислав Кодола Артем Волков 1997 Егор Зайцев 1998 Иван Игумнов Максим Сушко Павел Кудрявцев Владислав Ефремов Илья Коновалов Александр Скоренов Константин Волков 1997 Антон Малышев Спорт-Экспресс Иван Муранов Якоб Лилья Богдан Тринеев Дмитрий Рашевский Никита Новиков Хоккей

Опубликована зарплатная ведомость хоккеистов московского «Динамо».

Суммарная платежная ведомость клуба на данный момент составляет 587 миллионов рублей. Потолок зарплат в КХЛ – 900 миллионов рублей.

В списке приведены базовые зарплаты игроков без учета бонусов.

Самым высокооплачиваемым хоккеистом команды является канадский нападающий Джордан Уил с зарплатой 65 миллионов рублей в год..

Вратари: Илья Коновалов – 35 миллионов рублей, Константин Волков – 10 млн.

Защитники: Андрей Миронов – 40 миллионов рублей, Егор Мартынов – 30 млн, Кирилл Готовец – 26 млн, Егор Зайцев – 26 млн, Артем Волков – 20 млн, Сергей Бойков – 17 млн, Антон Малышев – 5 млн.

Контракты Василия Мачулина и Никиты Новикова под потолком не учитываются.

Нападающие: Джордан Уил – 65 миллионов рублей, Эрик О′Делл – 60 млн, Якоб Лилья – 50 млн, Михаил Фисенко – 35 млн, Илья Каблуков – 25 млн, Иван Муранов – 25 млн, Максим Сушко – 25 млн, Владислав Кодола – 18 млн, Владислав Ефремов – 17 млн, Иван Игумнов – 15 млн, Павел Кудрявцев – 15 млн, Богдан Якимов – 12 млн, Дмитрий Рашевский – 8 млн, Александр Скоренов – 8 млн.

Контракты Богдана Тринеева под потолком не учитывается.

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