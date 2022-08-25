Платежка «Динамо» – 587 млн рублей. Зарплата Уила – 65 млн, Лильи – 50, Миронова – 40, Рашевского – 8

Опубликована зарплатная ведомость хоккеистов московского .

Суммарная платежная ведомость клуба на данный момент составляет 587 миллионов рублей. Потолок зарплат в – 900 миллионов рублей.

В списке приведены базовые зарплаты игроков без учета бонусов.

Самым высокооплачиваемым хоккеистом команды является канадский нападающий Джордан Уил с зарплатой 65 миллионов рублей в год..

Вратари: – 35 миллионов рублей, Константин Волков – 10 млн.

Защитники: – 40 миллионов рублей, – 30 млн, – 26 млн, – 26 млн, Артем Волков – 20 млн, – 17 млн, Антон Малышев – 5 млн.

Контракты Василия Мачулина и Никиты Новикова под потолком не учитываются.

Нападающие: – 65 миллионов рублей, 60 млн, Якоб Лилья – 50 млн, – 35 млн, – 25 млн, Иван Муранов – 25 млн, – 25 млн, – 18 млн, Владислав Ефремов – 17 млн, – 15 млн, Павел Кудрявцев – 15 млн, Богдан Якимов – 12 млн, Дмитрий Рашевский – 8 млн, Александр Скоренов – 8 млн.

Контракты Богдана Тринеева под потолком не учитывается.