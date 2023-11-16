Мини-футбол. Чемпионат России. 9-й тур. «Кристалл» сыграет с КПРФ, «Новая генерация» против «Норильского никеля» и другие матчи

С 16 по 19 ноября пройдут матчи 9-го тура чемпионата России по мини-футболу.

PARI Суперлига

Чемпионат России по мини-футболу

9-й тур

Первые матчи

16 ноября

Кристалл – КПРФ – 19.30

17 ноября

Новая генерация – Норильский никель – 19.00

Торпедо – Газпром-Югра – 19.00

Ухта – Сиб-Транзит – 19.00

18 ноября

Тюмень – Синара – 12.00

Сибиряк – ЛКС – 13.00

Вторые матчи

17 ноября

Кристалл – КПРФ – 19.00

18 ноября

– Сиб-Транзит – 15.00

Новая генерация – Норильский никель – 16.00

– – 16.00

19 ноября

Тюмень – Синара – 12.00

Турнирное положение: Ухта – 40 очков (16 игр), Торпедо – 31 (16), никель – 29 (14), Газпром-Югра – 28 (16), – 24 (16),КПРФ – 24 (14), Новая генерация – 22 (16), Синара – 19 (16), Сиб-Транзит – 18 (16), Сибиряк – 16 (16), ЛКС – 16 (16), Кристалл – 15 (16).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.