Мини-футбол. Чемпионат России. 9-й тур. «Кристалл» сыграет с КПРФ, «Новая генерация» против «Норильского никеля» и другие матчи
С 16 по 19 ноября пройдут матчи 9-го тура чемпионата России по мини-футболу.
PARI Суперлига
Чемпионат России по мини-футболу
9-й тур
Первые матчи
16 ноября
Кристалл – КПРФ – 19.30
17 ноября
Новая генерация – Норильский никель – 19.00
Торпедо – Газпром-Югра – 19.00
Ухта – Сиб-Транзит – 19.00
18 ноября
Тюмень – Синара – 12.00
Сибиряк – ЛКС – 13.00
Вторые матчи
17 ноября
Кристалл – КПРФ – 19.00
18 ноября
Ухта – Сиб-Транзит – 15.00
Новая генерация – Норильский никель – 16.00
Торпедо – Газпром-Югра – 16.00
19 ноября
Тюмень – Синара – 12.00
Турнирное положение: Ухта – 40 очков (16 игр), Торпедо – 31 (16), Норильский никель – 29 (14), Газпром-Югра – 28 (16), Тюмень – 24 (16),КПРФ – 24 (14), Новая генерация – 22 (16), Синара – 19 (16), Сиб-Транзит – 18 (16), Сибиряк – 16 (16), ЛКС – 16 (16), Кристалл – 15 (16).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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