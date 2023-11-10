Мини-футбол. Чемпионат России. 8-й тур. «Газпром-Югра» сыграет с «Ухтой», «Синара» против «Торпедо» и другие матчи

С 10 по 12 ноября пройдут матчи 8-го тура чемпионата России по мини-футболу.

PARI Суперлига

Чемпионат России по мини-футболу

8-й тур

Первые матчи

10 ноября

Сиб-Транзит – Сибиряк – 15.00

Газпром-Югра – Ухта – 16.30

Синара – Торпедо – 17.00

ЛКС – Кристалл – 18.00

Новая генерация – КПРФ – 19.00

11 ноября

Норильский никель – Тюмень – 15.30

Вторые матчи

11 ноября

Синара – Торпедо – 17.00

Газпром-Югра – Ухта – 13.00

Сиб-Транзит – Сибиряк – 13.00

ЛКС – Кристалл – 14.00

Новая генерация – КПРФ – 16.00

12 ноября

Норильский никель – Тюмень – 13.00

Турнирное положение: – 37 очков (14 игр), – 29 (14), – 25 (14), никель – 26 (12), – 21 (14), КПРФ – 20 (12), Новая генерация – 20 (14), Синара – 15 (14), Сиб-Транзит – 15 (14), Кристалл – 15 (14), Сибиряк – 13 (14), ЛКС – 10 (14).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.