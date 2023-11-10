Мини-футбол. Чемпионат России. 8-й тур. «Газпром-Югра» сыграет с «Ухтой», «Синара» против «Торпедо» и другие матчи
С 10 по 12 ноября пройдут матчи 8-го тура чемпионата России по мини-футболу.
PARI Суперлига
Чемпионат России по мини-футболу
8-й тур
Первые матчи
10 ноября
Сиб-Транзит – Сибиряк – 15.00
Газпром-Югра – Ухта – 16.30
Синара – Торпедо – 17.00
ЛКС – Кристалл – 18.00
Новая генерация – КПРФ – 19.00
11 ноября
Норильский никель – Тюмень – 15.30
Вторые матчи
11 ноября
Синара – Торпедо – 17.00
Газпром-Югра – Ухта – 13.00
Сиб-Транзит – Сибиряк – 13.00
ЛКС – Кристалл – 14.00
Новая генерация – КПРФ – 16.00
12 ноября
Норильский никель – Тюмень – 13.00
Турнирное положение: Ухта – 37 очков (14 игр), Торпедо – 29 (14), Газпром-Югра – 25 (14), Норильский никель – 26 (12), Тюмень – 21 (14), КПРФ – 20 (12), Новая генерация – 20 (14), Синара – 15 (14), Сиб-Транзит – 15 (14), Кристалл – 15 (14), Сибиряк – 13 (14), ЛКС – 10 (14).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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