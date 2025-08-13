Суперкубок Европы. «ПСЖ» против «Тоттенхэма». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«ПСЖ» сыграет с «Тоттенхэмом» в матче за Суперкубок Европы.
Игра пройдет в Удине на стадионе «Фриули».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Матч в прямом эфире покажет Оkkо.
Суперкубок Европы. Финал
13 августа 19:00, Фриули
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
