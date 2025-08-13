«Динамо» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
Московское «Динамо» примет «Краснодар» в 2-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.
Матч пройдет на «ВТБ Арене».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:45 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
13 августа 17:45, ВТБ Арена
