«Динамо» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 20:45

Московское «Динамо» примет «Краснодар» в 2-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

Матч пройдет на «ВТБ Арене».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:45 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
13 августа 17:45, ВТБ Арена
Динамо
Не начался
Краснодар

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoДинамо Москва
logoКраснодар
logoFONBET Кубок России
