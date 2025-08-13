  • Спортс
  • Двух вьетнамских волейболисток дисквалифицировали с чемпионата мира среди девушек до 21 года. Они провалили гендерный тест
Двух вьетнамских волейболисток дисквалифицировали с чемпионата мира среди девушек до 21 года. Они провалили гендерный тест

Две вьетнамских волейболистки провалили гендерный тест на ЧМ до 21 года.

Как сообщает Jakarta Globe, две спортсменки из вьетнамской команды были идентифицированы как мужчины. Тест для подтверждения пола был проведен по запросу команды-соперника – там заподозрили нарушения.

Международная федерация волейбола (FIVB) аннулировала результаты всех матчей с участием этих спортсменок, а также сняла их с турнира.

В результате Вьетнам не выйдет в 1/8 финала ЧМ и будет бороться за места с 17-го по 24-е. Вьетнамская федерация волейбола подала апелляцию в FIVB на это решение. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Jakarta Globe
