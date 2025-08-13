Батраков забил в 5 матчах подряд. У 20-летнего хавбека «Локо» 8 голов за три с половиной недели

Алексей Батраков забил в пятом матче подряд.

Полузащитник «Локомотива» реализовал пенальти на 23-й минуте игры с «Балтикой» в FONBET Кубке России.

Ранее 20-летний футболист поразил ворота «Спартака» (трижды), «Пари НН», ЦСКА (по разу) и «Краснодара» (дважды). За три с половиной недели у Батракова восемь голов.

Подробно со статистикой лучшего бомбардира текущего чемпионата России можно ознакомиться здесь .