Батраков забил в 5 матчах подряд. У 20-летнего хавбека «Локо» 8 голов за три с половиной недели
Алексей Батраков забил в пятом матче подряд.
Полузащитник «Локомотива» реализовал пенальти на 23-й минуте игры с «Балтикой» в FONBET Кубке России.
Ранее 20-летний футболист поразил ворота «Спартака» (трижды), «Пари НН», ЦСКА (по разу) и «Краснодара» (дважды). За три с половиной недели у Батракова восемь голов.
Подробно со статистикой лучшего бомбардира текущего чемпионата России можно ознакомиться здесь.
