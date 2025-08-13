«Динамо» проиграло «Краснодару» 6 раз подряд, последние 5 – с общим счетом 0:10
«Динамо» не может обыграть «Краснодар» два года.
Команда Валерия Карпина сегодня была разгромлена в FONBET Кубке России на своем поле – 0:4.
В последний раз «быки» уступали «Динамо» 9 августа 2023 года. С тех пор «Краснодар» одержал шесть побед, в том числе одну в Кубке по пенальти (в этом матче был пропущен единственный гол на этом отрезке).
В пяти последних играх между командами общий счет – 10:0 в пользу «Краснодара».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
