«Динамо» проиграло «Краснодару» 6 раз подряд, последние 5 – с общим счетом 0:10

«Динамо» не может обыграть «Краснодар» два года.

Команда Валерия Карпина сегодня была разгромлена в FONBET Кубке России на своем поле – 0:4.

В последний раз «быки» уступали «Динамо » 9 августа 2023 года. С тех пор «Краснодар» одержал шесть побед, в том числе одну в Кубке по пенальти (в этом матче был пропущен единственный гол на этом отрезке).

В пяти последних играх между командами общий счет – 10:0 в пользу «Краснодара ».