«Торпедо» уволило Кононова и назначит Василенко. Команда идет в зоне вылета после 4 туров Первой лиги (Иван Карпов)
Олег Кононов уволен с поста главного тренера «Торпедо».
О решении руководства московского клуба сообщает инсайдер Иван Карпов.
Вместо 59-летнего специалиста команду возглавит Олег Василенко, в прошлом сезоне работавший в «Черноморце». Контракт с ним будет заключен на два года, зарплата – 2 млн рублей в месяц.
«Торпедо» идет в зоне вылета после четырех туров Первой лиги.
