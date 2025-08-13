  • Спортс
  «Торпедо» уволило Кононова и назначит Василенко. Команда идет в зоне вылета после 4 туров Первой лиги (Иван Карпов)
«Торпедо» уволило Кононова и назначит Василенко. Команда идет в зоне вылета после 4 туров Первой лиги (Иван Карпов)

Олег Кононов уволен с поста главного тренера «Торпедо».

О решении руководства московского клуба сообщает инсайдер Иван Карпов.

Вместо 59-летнего специалиста команду возглавит Олег Василенко, в прошлом сезоне работавший в «Черноморце». Контракт с ним будет заключен на два года, зарплата – 2 млн рублей в месяц.

«Торпедо» идет в зоне вылета после четырех туров Первой лиги.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
