«Динамо» после ошибки Лещука пропустило 4-й гол от «Краснодара». Кривцов отобрал у вратаря мяч и выкатил Сперцяну под удар
Ошибка Игоря Лещука привела к голу в ворота «Динамо».
На 88-й минуте голкипер на краю вратарской попал под прессинг Никиты Кривцова и не успел выбить мяч, вместо этого попав по сопернику. Футболист «Краснодара», получив удар по ногам, устоял и сумел сделать передачу Эдуарду Сперцяну, который точно пробил в пустой угол – 4:0.
18-летний Мукаилов сделал дубль в ворота «Динамо» в дебютном матче за «Краснодар». Второй гол – после перехвата паса Кутицкого
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
