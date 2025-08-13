  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Журова о российских спортсменах, сменивших гражданство: «Их возвращение невозможно. Уезжали не самые сильные, а те, кто не выдерживал конкуренции»
Журова о российских спортсменах, сменивших гражданство: «Их возвращение невозможно. Уезжали не самые сильные, а те, кто не выдерживал конкуренции»

Журова считает, что спортсмены, сменившие гражданство, не вернутся в Россию.

«Их возвращение практически невозможно, потому что спортсмены потеряют много времени. Им придется высиживать карантин, и это установит не Россия, а международная федерация. Для них это невыгодно.

К тому же здесь им придется выигрывать конкуренцию. Давайте честно: уезжали не самые сильные спортсмены, а те, кто не выдерживал конкуренции, и это не из-за СВО. Они приедут и все равно не попадут на международные соревнования. Сейчас у них хотя бы есть шанс туда попасть.

Поэтому вряд ли уехавшие будут проситься обратно. Они могут приехать разве что потренироваться с нашей сборной – борцы в спаррингах, фигуристы с нашими тренерами, как это и было раньше.

Дело не в извинениях. Им извиняться не за что, если они уезжали из-за высокой конкуренции и ничего плохого про Россию не говорили. И извиняться, по сути, не перед кем», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Почему Жилину не отпустили в Азербайджан? Инструкция по смене сборной в фигурке

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
logoСветлана Журова
отстранение и возвращение России
