«Фейеноорд» сделал предложение об аренде Угальде с правом выкупа за 20 млн евро. «Спартак» готов продать форварда за 25 млн («Чемпионат»)

«Спартак» вряд ли отпустит Манфреда Угальде в аренду.

«Чемпионат» сообщает, что «Фейеноорд » хочет арендовать форварда красно-белых с правом выкупа за 20 млн евро. Предложение уже сделано.

Москвичи на такие условия не согласны – они будут настаивать на том, чтобы костариканец ушел сразу на постоянной основе. «Спартак » хотел бы выручить 25 млн евро.

Отмечается, что сам Угальде хочет играть чаще, чем сейчас. Агент уговаривает его покинуть московский клуб.

В текущем сезоне Манфред принял участие в 4 матчах Мир РПЛ . В среднем он проводил на поле 26 минут.