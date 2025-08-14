  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Фейеноорд» сделал предложение об аренде Угальде с правом выкупа за 20 млн евро. «Спартак» готов продать форварда за 25 млн («Чемпионат»)
14

«Фейеноорд» сделал предложение об аренде Угальде с правом выкупа за 20 млн евро. «Спартак» готов продать форварда за 25 млн («Чемпионат»)

«Спартак» вряд ли отпустит Манфреда Угальде в аренду.

«Чемпионат» сообщает, что «Фейеноорд» хочет арендовать форварда красно-белых с правом выкупа за 20 млн евро. Предложение уже сделано.

Москвичи на такие условия не согласны – они будут настаивать на том, чтобы костариканец ушел сразу на постоянной основе. «Спартак» хотел бы выручить 25 млн евро.

Отмечается, что сам Угальде хочет играть чаще, чем сейчас. Агент уговаривает его покинуть московский клуб.

В текущем сезоне Манфред принял участие в 4 матчах Мир РПЛ. В среднем он проводил на поле 26 минут.

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?1325 голосов
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
logoМанфред Угальде
деньги
logoвысшая лига Нидерланды
logoЧемпионат.com
logoСпартак
возможные трансферы
logoФейеноорд
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Фейеноорд» намерен арендовать Угальде у «Спартака» – это будет сложно (Voetbal International)
11сегодня, 20:13
У Угальде 1 гол в 18 последних матчах за «Спартак»
59вчера, 20:12
Агент Угальде: «С «ПСЖ» были серьезные переговоры. Требуемые «Спартаком» 20 млн евро немного ограничивают нас. Но парижане могут контактировать с Россией, как и «Фейеноорд»
4018 июля, 08:51
Главные новости
Карпин о составе «Динамо» на игру с «Краснодаром»: «Ожидал, что будут помогать. Помогли умереть, называется. Но сколько атак начал соперник от своих ворот? Ни одной»
1222 минуты назад
Быстров о «Зените»: «Кому нравится этот футбол? Черепахи-ниндзя 30-миллионные ползают по полю. Если Соболев в составе – будет 0 голов, если заранее не знают, что пенальти поставят, конечно»
722 минуты назад
Энрике о победе «ПСЖ» в Суперкубке Европы: «Тоттенхэм» был сильнее, мы готовились 5-6 дней – не знаю, справедливо ли это, но таков футбол. Всегда жду большего от своих игроков»
222 минуты назад
«Пора изгнать убийц из соревнований, УЕФА. Давайте избавим спорт от апартеида и геноцида». Спецдокладчик ООН Альбанезе о гибели аль-Обейда во время атаки Израиля
3645 минут назад
Мусаев о «Динамо»: «Карпин проделал большую работу, нужно время на адаптацию. У «Краснодара» прошлый сезон тоже был тяжелым»
952 минуты назад
Энрике взял 5 трофеев за год второй раз в тренерской карьере – первый был с «Барсой». Есть шанс на 6-й титул – Межконтинентальный кубок в декабре
552 минуты назад
«ПСЖ» выиграл 5 трофеев в 2025 году
48сегодня, 21:17
Энрике взял 17-й трофей в карьере тренера и 8-й во главе «ПСЖ»
10сегодня, 21:13
Сафонов выиграл пять трофеев в «ПСЖ» за 14 месяцев, Хвича – четыре с января
38сегодня, 21:12
«ПСЖ» впервые выиграл Суперкубок УЕФА. Клубы из Франции прежде не брали трофей
46сегодня, 21:11
Ко всем новостям
Последние новости
Ненахов о Батракове: «Станет мировой звездой, дай бог. Мы помогаем ему прогрессировать, а он хорошо все впитывает»
19 минут назад
Маркиньос о победе в Суперкубке Европы: «При счете 0:2 «Тоттенхэм» ждал нас, а с «ПСЖ» это опасно. Шевалье – вратарь топ-уровня»
1033 минуты назад
Лоукостер Ryanair пошутил о финансовом положении «Барсы»: «Дело идет к полету с нами»
739 минут назад
Дембеле признан лучшим в матче за Суперкубок УЕФА. Вингер «ПСЖ» сделал ассист на 94-й
645 минут назадФото
Победители ЛЧ взяли Суперкубок УЕФА в 7-й раз подряд. Последним среди победителей ЛЕ выигрывал «Атлетико» в 2018-м
456 минут назад
Глава судей АПЛ Уэбб о критике в соцсетях: «Несогласие не дает права оскорблять и угрожать безопасности арбитров и их семей. Нормально выражать свое мнение, но некоторые способы делать это неприемлемы»
3сегодня, 20:17
«Астон Вилла» может отдать Бэйли в аренду «Роме» с обязательным выкупом
1сегодня, 20:11
Глава АПЛ Мастерс о проведении матчей за рубежом: «Это не входит в планы и не обсуждается. Мы добились международного развития другими способами»
1сегодня, 19:59
У «Краснодара» 3 сухих победы подряд. Дальше – «Сочи» в РПЛ
8сегодня, 19:42
Мостовой о «Золотом мяче»: «У меня нет фаворитов, тем более когда Винисиуса опрокинули. Вспоминаешь Месси, Роналду – 50 голов, 100 передач. Сейчас один забил 20, другой – 15»
26сегодня, 19:30