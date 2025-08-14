«Фейеноорд» сделал предложение об аренде Угальде с правом выкупа за 20 млн евро. «Спартак» готов продать форварда за 25 млн («Чемпионат»)
«Спартак» вряд ли отпустит Манфреда Угальде в аренду.
«Чемпионат» сообщает, что «Фейеноорд» хочет арендовать форварда красно-белых с правом выкупа за 20 млн евро. Предложение уже сделано.
Москвичи на такие условия не согласны – они будут настаивать на том, чтобы костариканец ушел сразу на постоянной основе. «Спартак» хотел бы выручить 25 млн евро.
Отмечается, что сам Угальде хочет играть чаще, чем сейчас. Агент уговаривает его покинуть московский клуб.
В текущем сезоне Манфред принял участие в 4 матчах Мир РПЛ. В среднем он проводил на поле 26 минут.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?1325 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости