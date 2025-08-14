Калинская третий раз вышла в четвертьфинал тысячника
Анна Калинская обыграла Екатерина Александрову в Цинциннати.
Матч закончился со счетом 3:6, 7:6(5), 6:1.
Калинская третий раз вышла в четвертьфинал тысячника. Ранее она делала это в Гвадалахаре в 2022-м и в Дубае в 2024-м.
Дальше россиянка встретится с Игой Швентек, у которой выиграла единственный предыдущий матч (в полуфинале Дубая-2024).
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
