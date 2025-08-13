Агенты Джеррарда отказались обсуждать возможное назначение в «Спартак» «из-за непростой международной обстановки» (Metaratings)

Представители Стивена Джеррарда отказались обсуждать назначение в «Спартак».

По информации Metaratings.ru, красно-белые контактировали с агентами английского тренера по поводу возможного назначения в московский клуб.

Представители Джеррарда отказались даже от обсуждения этого варианта «из-за непростой международной обстановки». По этой же причине от работы в «Спартаке» отказались и несколько других иностранных кандидатов.

Отмечается, что в «Спартаке » хотят иметь несколько готовых кандидатур, которые прошли согласование, чтобы иметь выбор при принятии решения в случае возможного увольнения Деяна Станковича .

Москвичи занимают 11-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 4 очка после 4 туров.