18-летний Мукаилов сделал дубль в ворота «Динамо» в дебютном матче за «Краснодар». Второй гол – после перехвата паса Кутицкого
Казбек Мукаилов дважды забил в дебютном матче за «Краснодар».
18-летний нападающий «быков» открыл счет на 19-й минуте матча против «Динамо» (1:0, первый тайм) на групповом этапе Пути РПЛ FONBET Кубка России, а на 44-й оформил дубль, перехватив неудачный пас Александра Кутицкого в штрафную «Динамо».
Мукаилов проводит первый матч за основную команду «Краснодара».
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
