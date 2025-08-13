  • Спортс
  Суперкубок Европы могут расширить до 4 команд со следующего сезона. Возможное место проведения – США или Ближний Восток (The Telegraph)
25

Суперкубок Европы может сменить формат и место проведения.

Традиционное соревнование между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы может быть расширено и перенесено из Европы в следующем сезоне, сообщает The Telegraph.

Суперкубок УЕФА может стать турниром четырех команд, который будет проводиться за пределами Европы. Вероятным местом его проведения могут стать США или Ближний Восток.

Финальный матч этого года состоится сегодня в 22:00 по московскому времени. Трофей разыграют «ПСЖ», выигравший Лигу чемпионов, и «Тоттенхэм», ставший победителем Лиги Европы.

Матч пройдет в Удине на стадионе «Фриули», вмещающем всего 25 000 зрителей. Домашняя арена «Удинезе» была единственным претендентом на проведение матча, который впервые пройдет в Италии.

Отмечается, что УЕФА поднимал вопрос о переформатировании Суперкубка еще в 2022 году. Предполагается, что в новом турнире примут участие четыре клуба, которые сыграют два полуфинала и один финал.

Однако никаких подробностей о том, кто получит право участвовать в турнире, помимо, предположительно, победителей ЛЕ и ЛЧ, на данный момент не представлено.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Telegraph
