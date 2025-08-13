Цинциннати (ATP). 4-й круг. Рублев сыграет с Комесаньей, Синнер – с Маннарино, Алькарас – с Нарди, Фриц – с Атманом
Андрей Рублев сыграет с Франсиско Комесаньей в четвертом круге в Цинциннати.
Действующий чемпион Янник Синнер поборется с Адрианом Маннарино.
Сетка турнира здесь.
Cincinnati Open
Цинциннати, США
7 – 18 августа 2025
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Четвертый круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости